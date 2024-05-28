Великобритания пока не разрешила ВСУ наносить удары по российской территории

Лондон пока не дал официального разрешения властям Украины использовать британское оружие для атак по территории Российской Федерации. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

По информации издания, НАТО и ключевые европейские союзники США оказывают все усиливающееся давление на Вашингтон с целью снятия им ограничений на использование Украиной американского оружия для ударов по России. Такое давление связано с тем, что Запад крайне тревожат последние успехи российской армии на поле боя.

При этом Великобритания пока так и не разрешила использовать свое оружие для нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по российской территории. Поэтому украинские войска до сих пор ни разу не били британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

Источник газеты объяснил недавние высказывания министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о согласии с возможными украинскими ударами по России желанием выяснить реакцию британского населения.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные готовятся к контрмерам на случай разрешения Украине бить западным оружием по территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что США пока не дали «зеленый свет» планам стран НАТО по Украине.