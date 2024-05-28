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В Оренбурге стоматолог перевела «сотруднику ФСБ» почти 1,5 млн рублей

В Оренбурге стоматолог лишилась более 1 млн рублей из-за звонка мошенников

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Depositphotos

В Оренбургской области врач-стоматолог поверила «сотруднику ФСБ» и перевела аферистам более одного миллиона рублей, чтобы спастись от уголовного преследования. Об этом сообщает портал «Южный Урал».

64-летняя врач-стоматолог получила в одном из мессенджеров сообщение якобы от своего руководства, о необходимости общения с неким «куратором из ФСБ». Неизвестный, представившийся силовиком, позвонил россиянке и рассказал, что из-за утечки данных от ее имени были переведены средства в недружественную страну для помощи террористам.

Чтобы избежать уголовного преследования, неизвестный предложил женщине обезопасить накопления и перевести все деньги на указанный им счет. Напуганная женщина последовала совету мошенника и лишилась 1,4 млн рублей. Когда аферист перестал выходить на связь, жительница Оренбурга обратилась в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что пожилая жительница Владивостока лишилась всех накоплений, поверив новой знакомой, которая убедила ее перевести все накопления на «безопасный» счет. С 90-летней пенсионеркой по телефону связались неизвестные, они сообщили женщине, что злоумышленники пытаются оформить на нее доверенность, чтобы снять деньги с накопительного счета. Спустя некоторое время в квартиру к женщине приехала жительница Артема, вместе с новой знакомой она поехала в кинотеатр, где помогла пенсионерке перевести через банкомат три миллиона рублей. Деньги женщины отправили на указанные аферистами счета.

Ранее телефонные мошенники похитили у 62-летней медсестры из Красноярска 4 млн рублей.

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