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Медведев призвал мстить странам Запада за санкции против РФ

Медведев заявил о необходимость мстить Западу за антироссийские санкции

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Алексей Никольский/РИА Новости

Российским руководству и гражданам пора начать мстить Западу во всех сферах, где это возможно. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, западные государства являются врагами для России. В связи с этим Медведев призвал системно и максимально открыто создавать трудности для США и их союзников в той или иной области.

«Создавать им возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира», — пояснил заместитель главы СБ РФ.

Кроме того, он высказался за осуществление иных видов деятельности на территории стран Запада. Медведев подчеркнул, что речь идет об активности, о которой «не принято говорить» в публичном пространстве.

Таким образом заместитель председателя СБ РФ прокомментировал решение Вашингтона и Европейского союза (ЕС) ввести сотни новых санкций в отношении Москвы. Он уточнил, что очередные западные рестрикции направлены «против всего населения страны».

Ранее президент США Джо Байден заявил о введении более 500 новых санкций против РФ.

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