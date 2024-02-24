В МИДе прокомментировали обвинения США по теме ядерного оружия РФ в космосе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не представили никаких доказательств, обвинив Россию в якобы планах развертывания ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению дипломата, Вашингтон использует эту тему в пропагандистских целях.

«Они [США] выдвигают обвинения, ни на чем не основанные, не подкрепленные ни малейшими доказательствами, это их обычная манера», — сказал Рябков, отметив, что здравомыслящие представители международного сообщества давно поняли это и не относятся серьезно к обвинениям такого свойства.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что появление ядерного оружия в космосе в целом нецелесообразно.

До этого агентство Bloomberg передавало, что Соединенные Штаты сообщили союзникам о якобы планах России вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году.

16 февраля президент США Джо Байден поручил начать прямые переговоры с Россией по ядерному оружию в космосе после сообщений разведки о подготовке РФ противоспутникового ядерного оружия.

Ранее Шойгу высказался о ядерном оружии в космосе.