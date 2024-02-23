Швейцария планирует провести до лета конференцию по Украине

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на заседании текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Швейцария планирует до лета текущего года провести конференцию высокого уровня по Украине, передает ТАСС.

По его словам, цель Швейцарии является поиск реалистичного пути к миру на Украине.

«По просьбе Украины мы имеем намерение организовать до лета конференцию высокого уровня в целях мира на Украине», — сказал глава МИД.

Он призвал все страны объединиться в достижении общей цели — поиске точек согласия ради мира на Украине.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН по территориям Украины, которые именуются «оккупированными». На месте российской делегации остался только один представитель — эксперт от постпредства страны.

Ранее Полянский заявил об изоляции Запада на глобальной арене.