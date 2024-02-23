США ввели санкции против госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Об этом сказано на официальном сайте Минфина США.

Кроме того, в санкционные списки попали гендиректор компании «Юнипро» Василий Никонов и директор белорусского АО «558 Авиационный ремонтный завод» Павел Пинигин.

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся украинским конфликтом и ситуацией с Алексеем Навальным. По словам Байдена, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, меры коснутся лиц, «уклоняющихся от выполнения санкций».

Также сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против полковника Вадима Калинина, начальника колонии, где отбывал срок Алексей Навальный.

Ранее ЕС ввел санкции против российского движения детей и молодежи «Движение первых».