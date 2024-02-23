Губернатор Тульской области Алексей Дюмин попал под санкции ЕС

Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Имя губернатора указано в соответствующем списке.

До этого агентство Bloomberg писало, что новые санкции введут против бывшего охранника президента России Владимира Путина и экс-заместителя министра обороны, губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В июне прошло года в пресс-службе правительства Тульской области заявили, что губернатор региона Алексей Дюмин не вступал в переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа, так как это не входит в его полномочия.

Ранее Путин приехал в гости к сотруднику тульского онкологического диспансера.