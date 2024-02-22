Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры с российским президентом Владимиром Путиным, который совершил полет на модернизированном ракетоносце Ту-160М. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Сначала в ролике показывается, как воздушное судно взлетает с территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. После этого появляются кадры из кабины — на них видно, как глава государства разговаривает с сидящим рядом пилотом и тестирует штурвал.

22 февраля президент РФ посетил авиационный завод в Казани, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Полет начался примерно в 15:30 (совпадает с мск) и длился 30 минут.

Позже глава государства поделился впечатлениями от полета. Путин назвал модернизированный Ту-160М отличной техникой и подчеркнул, что его можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.

Также мероприятие прокомментировал представитель российского лидера Дмитрий Песков. Он рассказал, что глава государства не проходил медицинский осмотр перед полетом.

Ранее Путин предложил название для нового Ту-160М.