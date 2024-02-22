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Европейский союз ввел санкции за «подрыв безопасности Молдавии»

ЕС согласовал санкции против шести физлиц за подрыв безопасности Молдавии

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении одного юридического и шести физических лиц в связи с обвинениями в подрыве национальной безопасности Молдавии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление совета регионального содружества.

В сообщении отмечается, что под ограничения попала «полувоенная» организация «Щит народа». По данным ЕС, эта структура не раз пыталась «подорвать работу демократически избранного правительства Украины». В частности, речь идет об организации «агрессивных» акций протеста.

Имена отдельных людей, которых коснулись рестрикции, в заявлении не уточняются. Ожидается, что их личности станут известны после публикации решения объединения о введения санкций в «Официальном журнале ЕС».

В рамках рестрикций всем указанным лицам был запрещен въезд на территории стран — членов регионального содружества. Более того, ЕС намерен заблокировать активы попавших под санкции людей и организации в государствах — участниках объединения.

22 февраля Великобритания приняла новый пакет антироссийских санкций, который включает в себя 50 позиций. Ограничения коснулись руководителей крупных компаний, в том числе НОВАТЭК и АЛРОСА.

Ранее послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении РФ.

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