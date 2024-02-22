Песков назвал военной тайной маршрут полета Путина на Ту-160М

Подробности о маршруте полета президента России Владимира Путина на самолете Ту-160М являются военной тайной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

22 февраля российский лидер приехал на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. Путин намеревается лично испытать модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М. По словам Пескова, полет продлится до 40 минут.

Ту-160М – глубокая модернизация стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Эта уникальная боевая машина была создана в 1970-е годы и по сей день не имеет себе равных в мире. Это самый тяжелый боевой самолет, а кроме того – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет и самолет с изменяемой стреловидностью крыла. Ту-160 также является лидером по скорости среди бомбардировщиков. Машина также может служить носителем для ядерного оружия. Подробнее о самолете, который может обмануть противоракетную оборону США, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин проехал за рулем автомобиля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.