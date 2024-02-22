Папа Римский выступил с новой инициативой по урегулированию на Украине. Об этом заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, передает РИА Новости.

По словам Севастьянова, понтифик предлагает подписать соглашения по урегулированию на Украине на гробнице апостола Петра в главном соборе Ватикана или на мощах апостола Павла, покоящихся в римской базилике Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, с тем, чтобы папа поставил под ними личную подпись и стал их гарантом. Предложений по сути соглашения Севастьянов не передал.

«Папа Франциск считает основной причиной того, что переговоры не начинаются, кризис доверия сторон. При этом он видит желание и готовность всех сторон конфликта к началу переговоров», — рассказал старовер.

До этого папа Римский в рождественском обращении призвал закончить войны. Он отметил, что невозможно говорить о мире, так как производство и торговля оружием в мире растут.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за военной промышленности.