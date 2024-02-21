Лавров и Блинкен оказались в одном зале на встрече министров в Бразилии

Перед началом встречи в Рио-де-Жанейро министров иностранных дел G20 глава МИД РФ Сергей Лавров поздоровался с главами МИД Турции, Саудовской Аравии и Боливии. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации уточнили, что с другой стороны стола в этот момент стоял госсекретарь США Энтони Блинкен.

«<…> Они с Лавровым не посмотрели друг на друга», — отметили в сообщении.

В среду, 21 февраля, Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра провели переговоры на полях заседания глав министров иностранных дел стран Группы двадцати.

До этого министр иностранных дел РФ призвал страны G20 не использовать экономику как оружие и воздерживаться от недобросовестной конкуренции в этой сфере. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, странам «двадцатки» следует выработать совместные сбалансированные решения по восстановлению цепочек поставок и свободному доступу к энергоресурсам и продовольствию.

Ранее Блинкен ушел от ответа на вопрос о ядерном статусе Украины.