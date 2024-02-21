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Посол США в РФ посетила в СИЗО журналиста Гершковича

Посол США в России посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Посол США в России Линн Трейси в среду, 21 февраля, посетила в СИЗО «Лефортово» американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом в Telegram сообщило посольство Соединенных Штатов в Москве.

«Эван находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа, несмотря на обстоятельства», — заявили в дипмиссии.

Там добавили, что продолжат оказывать всю необходимую поддержку Гершковичу и его семье.

20 февраля Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении корреспондента The Wall Street Journal Гершковича.

Суд оставил постановление без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Гершкович останется под стражей до 30 марта 2024 года.

Гершковича задержали в конце марта 2023 года по обвинению в шпионаже. В соответствии с российским законодательством журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Путин рассказал, при каком условии Гершкович может вернуться в США.

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