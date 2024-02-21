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В Израиле утвердили решение, отвергающее «диктат» по созданию Палестины

Парламент Израиля утвердил решение, отвергающее «диктат» по созданию Палестины

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Парламент Израиля утвердил решение кабмина страны, которое отвергает «диктат» по созданию палестинского государства. Об этом сообщила радиостанция Kan.

В сообщении отметили, что документ поддержали 99 депутатов из 120.

В воскресенье, 18 февраля, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев.

До этого лидер оппозиции в кнессете (израильский парламент. — Прим. «Газеты.Ru») Яир Лапид и министр без портфеля Бени Ганц резко раскритиковали главу министерства национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за его интервью The Wall Street Journal. По мнению парламентария, интервью Бен-Гвира, в котором тот критикует президента США Джо Байдена, бьет по безопасности и международному положению Израиля, и это доказывает, что министр «ничего не понимает во внешней дипломатии».

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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