ЦИК попросил Верховный суд отклонить третий иск Надеждина

Центризбирком России попросил отклонить очередной иск политика Бориса Надеждина, который оспаривает отказ ЦИК в регистрации его кандидатом в президенты РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что данное постановление (об отказе в регистрации. — «Газета.Ru») отменено быть не может», — сообщил юрист ЦИК Сергей Сахаров.

Он отметил, что причиной отказа в регистрации Надеждину было недостаточное число достоверных подписей избирателей.

17 февраля сообщалось, что Борис Надеждин, выдвинутый партией «Гражданская инициатива» на выборах президента, подал в Верховный суд новый иск после того, как Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать его кандидатом. Юристы штаба подали иск в Верховный суд 16 февраля, рассказали агентству в пресс-службе Надеждина. Там добавили, что суд «уже назначил заседание на 21 февраля».

15 февраля Верховный суд отклонил два других иска Надеждина. 8 февраля ЦИК не допустил Надеждина к участию в выборах президента по причине высокого процента брака в собранных им подписях избирателей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее Памфилова заявила, что Надеждина поддерживают СМИ с пещерным правовым сознанием.