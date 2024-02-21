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ЦИК попросил Верховный суд отклонить третий иск Надеждина

ЦИК РФ попросил Верховный суд отклонить третий иск Бориса Надеждина

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Центризбирком России попросил отклонить очередной иск политика Бориса Надеждина, который оспаривает отказ ЦИК в регистрации его кандидатом в президенты РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что данное постановление (об отказе в регистрации. — «Газета.Ru») отменено быть не может», — сообщил юрист ЦИК Сергей Сахаров.

Он отметил, что причиной отказа в регистрации Надеждину было недостаточное число достоверных подписей избирателей.

17 февраля сообщалось, что Борис Надеждин, выдвинутый партией «Гражданская инициатива» на выборах президента, подал в Верховный суд новый иск после того, как Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать его кандидатом. Юристы штаба подали иск в Верховный суд 16 февраля, рассказали агентству в пресс-службе Надеждина. Там добавили, что суд «уже назначил заседание на 21 февраля».

15 февраля Верховный суд отклонил два других иска Надеждина. 8 февраля ЦИК не допустил Надеждина к участию в выборах президента по причине высокого процента брака в собранных им подписях избирателей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее Памфилова заявила, что Надеждина поддерживают СМИ с пещерным правовым сознанием.

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