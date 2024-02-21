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Европейская народная партия поддержала выдвижение фон дер Ляйен на второй срок

ТАСС: Европейская народная партия выдвинет Урсулу фон дер Ляйен на второй срок

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Marko Djurica/Reuters

Крупнейшая общеевропейская политическая сила Евросоюза — Европейская народная партия — выдвинет Урсулу фон дер Ляйен своим кандидатом на пост главы Еврокомиссии на 2024–2029 годы. Об этом заявил лидер партии Манфред Вебер, сообщает ТАСС.

«Европейская народная партия поддерживает Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на должность председателя Еврокомиссии следующего состава», — сказал политик.

19 февраля фон дер Ляйен по итогам заседания правления партии «Христианско-демократический союз» в Берлине заявила, что будет еще раз баллотироваться на пост главы ЕК.

После этого евродепутат Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, назвал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен баллотироваться на второй срок пагубным для ЕС.

Аналитики агентства Bloomberg считают, что успех фон дер Ляйен на выборах на пост исполнительного органа ЕС далеко не очевиден, поскольку ей необходимо достаточное количество голосов во «фрагментированном» Европарламенте.

Ранее Глава Еврокомиссии раскрыла цель очередного пакета санкций против РФ.
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