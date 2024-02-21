В парламенте Британии разочарованы неудачным пуском ракеты Trident

Британские парламентарии требуют объяснений неудачного испытательного запуска баллистической ракеты Trident II D5 с подводной лодки HMS Vanguard. Об этом сообщает газета Politico.

«Британские законодатели хотят получить ответы после того, как испытательный запуск ракеты, запущенной одной из атомных подводных лодок страны Trident, по сообщениям, дал осечку», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, в частности, оппозиционная Лейбористская партия Британии требует объяснений инцидента. Как пишет газета, в среду ожидается предоставление депутатам «обновленной информации о программе ядерного сдерживания».

До этого сообщалось, что ВМС Великобритании с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard провели неудачный испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5.

Это произошло 30 января во время тренировочной миссии в Атлантическом океане у берега штата Флорида (США). Планировалось, что Trident II D5 пролетит 6 тыс. км, чтобы поразить заданную точку в центральной части Атлантики между Бразилией и Западной Африкой. После неудачного пуска была инициирована проверка обстоятельств произошедшего. Проводится поиск фрагментов ракеты на морском дне, чтобы их извлечь. Для этого начата специальная операция.

В минобороны королевства заявили, что в ходе пуска «произошла аномалия». «По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этой теме», — указали британские военные.

Они также добавили, что произошло «специфическое явление», которое не позволяет говорить «о последствиях в контексте надежности систем Trident».

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