В Британии назвали условие разгрома хуситов

Для разгрома хуситов ВМС Великобритании не хватает огневой мощи. Об этом пишет The Telegraph.

Сообщается, что цели на суше в Йемене Великобритания поразить с кораблей не в состоянии — для того, чтобы нанести удар по контролируемым хуситами территориям, ей приходится использовать авиацию.

По словам британского контр-адмирала в отставке Криса Пэрри, из-за отсутствия необходимых для поражений таких удаленных целей с моря орудий, ВМС Британии не способны конкурировать с российскими и китайскими, поскольку разница в вооружениях аналогична разнице между ножом и пистолетом.

19 января хуситы пообещали безопасный проход российским и китайским судам.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее Bloomberg писало, что атакованный хуситами танкер транспортировал российскую нафту.