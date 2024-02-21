В России оценили заявление Пентагона о возможном отказе от дальнейшей помощи Украине

Заявления Пентагона о том, что Украине без помощи США придется решать, какие города защищать, указывает на усталость американской стороны оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом газете «Взгляд» рассказал политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

По его словам, такое заявление также может выступать как элемент давления на республиканцев и попытку заставить их одобрить транш Украине.

«Но я не исключаю, что мы наблюдаем, как администрация США перекладывает ответственность за военные неудачи ВСУ на республиканцев. Демократы в преддверии выборов хотят показать, что украинский проект был бы успешным, если бы республиканцы не тормозили принятие бюджетов», — отметил Межуев.

Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в министерстве обороны США выразили обеспокоенность относительно ситуации на Украине, подчеркнув, что без продолжения американской помощи украинским военным придется принимать сложные решения о том, какие города и населенные пункты они смогут удержать. Она заявила, что отсутствие необходимых финансовых средств, в частности, $60 млрд, который запрашивает Белый дом, может привести к прекращению поставок критически важного военного оборудования и материалов для Украины.

Ранее Пентагон заметил проблемы с переданной Украине военной техникой.