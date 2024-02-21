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В Абхазии заявили о заинтересованности в участии в Союзном государстве

Абхазия заинтересована в Союзном государстве при сохранении независимости

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве России и Белоруссии при сохранении своей независимости. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

По словам Бжании, прохождение всех юридических процедур и подготовка нормативных актов могут занять от пяти до десяти лет. Он провел аналогии с признанием Россией независимости Абхазии, что заняло столько же времени.

Президент Абхазии напомнил, что Союзное государство — это формат, «при котором независимые государства договариваются на взаимовыгодных условиях о создании надгосударственных структур».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. До сегодняшнего для происходит постепенная и поэтапная организация единого политического, экономического, юридического, военного, таможенного, культурного пространства двух союзных стран.

16 февраля туристов из России предупредили о рисках при посещении Абхазии.

12 февраля МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией по вопросу обеспечения безопасности в стране. Министр внутренних дел республики Роберт Киут заявил, что законы Абхазии не позволяют обеспечивать правопорядок в государстве силовым структурам других государств.

Ранее кандидат в премьеры Грузии заявил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию.

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