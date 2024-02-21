Медведчук заявил, что без России восстановить экономику Украины невозможно

Восстановить экономику Украины возможно только в сотрудничестве с Россией. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, для восстановления уровня благосостояния и доходов украинцев необходимо восстановить экономические и торговые отношения, в первую очередь, с Российской Федерацией и странами Содружества Независимых Государств.

Медведчук добавил, что нужно восстановить реализацию украинского экспорта, нарастить производственные и промышленные мощности Украины.

«Но это можно было сделать только в сотрудничестве с Россией», — заявил оппозиционер.

Он пояснил свою мысль тем, что украинская экономика как часть цикла общего индустриального потенциала СССР была всегда завязана в том числе на Россию и другие советские республики, но не на Европу.

В этом же интервью Медведчук высказал мнение, что Украина уже потеряла свою государственность.

Ранее Медведчук раскрыл подробности своего освобождения.