Медведчук заявил о потере Украиной своей государственности

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что действия Киева в последние годы привели к тому, что украинское государство уже практически перестало существовать. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведчук отметил, что Украина, независимая, суверенная, какой она была раньше, сейчас не является ни суверенной, ни независимой. По словам политика, она вообще потеряла свою государственность. Поэтому невозможно назвать территорию, которая раньше называлась «Украиной», кроме как «преступным режимом Зеленского».

Медведчук уточнил, что с независимостью и суверенитетом Украины было покончено в 2014 году, с демократичностью и правовым состоянием — тогда, когда начались репрессии. Оппозиционер подчеркнул, что в стране при президенте Владимире Зеленском только за инакомыслие было возбуждено более 25 тысяч уголовных дел.

Ранее сообщалось, что Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».