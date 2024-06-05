Две женщины пытали мужчину, которого по ошибке заподозрили в педофилии

В Британии осудили двух женщин, которые истязали мужчину, заподозрив его в педофилии. Об этом сообщает Sky News.

36-летняя Зои Райдер и 45-летняя Никола Летбридж были осуждены за «чрезвычайно жестокое совместное нападение» на их 60-летнего соседа Стивена Кошичарски. Все произошло в Шеффилде 9 августа 2023 года. В тот день женщины, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, вошли в квартиру к Кошичарски и стали ему угрожать. Они обвинили мужчину в том, что он якобы испытывает сексуальное влечение к детям.

Никаких доказательств у Райдер и Летбридж не было, но вдвоем они стали оскорблять хозяина квартиры, ранили его ножницами и ударили по голове тупым предметом, который вызвал кровоизлияние в мозг. Злоумышленницы нанесли мужчине 22 телесных повреждения, записывая все на камеру, и ограбили его. Пострадавшего, который после ухода соседок вызвал скорую помощь, госпитализировали, но его сердце остановилось спустя два дня после нападения.

«Вы расправились с ним самым жестоким, бессердечным и презренным образом», — подчеркнула судья, зачитывая приговор подсудимым.

Прокуроры охарактеризовали нападение как «садистское», а старший инспектор полиции заявил, что Кошичарски просто был «тихим человеком», который «держался особняком». В итоге Летбридж и Райдер отправили в тюрьму, за решеткой, по решению суда, они проведут не менее 26 лет.

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