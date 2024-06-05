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На Украине возобновили движение по плотине ДнепроГЭС

Глава ОГА Федоров заявил о возобновлении движения по плотине ДнепроГЭС

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Сергей Величкин/РИА Новости

На Украине возобновлено движение по плотине ДнепроГЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров.

По словам Федорова, после обстрела ремонт круглосуточно велся четыре дня и теперь завершен.

1 июня сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по энергообъектам Украины, включая ДнепроГЭС. Это стало ответом на попытку ВСУ поразить энергообъекты в РФ.

После этого глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о критическом состоянии гидроэлектростанции.

Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий подтвердил эти сведения, отметив, что оборудование и сооружения ДнепроГЭС получили «очень-очень сильные повреждения».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС.

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