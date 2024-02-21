Президент Венесуэлы выразил готовность поздравить Путина с победой на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после президентских выборов в России и поздравить Владимира Путина с победой. Об этом сообщают РИА Новости.

На встрече Мадуро поинтересовался у Лаврова, когда в России выборы, на что глава МИД РФ ответил, что они пройдут 17 марта.

«Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву. Поздравить президента (Владимира) Путина с победой», — сказал президент Венесуэлы.

На это Лавров ответил, что в Москве будут рады его видеть.

Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года, голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

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