Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сергея Лаврова принимает президент Кубы», — написала дипломат, сопроводив свой пост фотографией.

В понедельник, 19 февраля, Лавров прибыл на Кубу в рамках латиноамериканского турне. Турне завершится 22 февраля.

В середине февраля МИД РФ анонсировал визиты Лаврова на Кубу и в Венесуэлу. Захарова уточнила, что на Кубе запланированы переговоры с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей. По ее словам, стороны намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, глобальной и региональной повестки дня.

Ранее на Кубе назвали визит Лаврова в Латинскую Америку головной болью для США.