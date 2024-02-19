Лавров заявил, что в Газе погибло больше гражданских, чем с 2014 года на Украине

За время операции Израиля в секторе Газа погибло больше гражданских, чем на Украине с 2014 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, сообщает ТАСС.

«За пять месяцев без малого операции в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, больше детей, больше женщин, чем за весь период специальной военной операции, да даже за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что это огромные цифры для палестинского анклава, и «просвета не видно».

Лавров также заявил, что Российская Федерация активно желает помочь израильтянам и палестинцам договориться. Он добавил, что РФ не видит другого пути, кроме как прямого диалога между ними.

В конце января Международный суд ООН вынес постановление, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после этого решения Международного суда ООН заявил, что еврейское государство делает для защиты граждан от палестинского движения ХАМАС, соблюдая международное право.

Ранее Байден нашел плюсы конфликтов на Украине и в секторе Газа.