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В США назвали потерю Украиной Авдеевки поворотным моментом

CNN: потеря Авдеевки стала поворотным моментом и худшим временем для Украины

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РИА Новости

Потеря Украиной города Авдеевка стала поворотным моментом в конфликте и худшим временем для Киева. Об этом говорится в материале CNN.

«Это поворотный момент, где одновременно российские успехи и атрофия Запада угрожают трансформироваться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов», — сказано в статье.

Телеканал отмечает, что со стороны западных лидеров и украинского президента Владимира Зеленского исходит разочарование отсутствием запрашиваемой Киевом поддержки, а положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) кажется «все более отчаянным».

До этого в МИД РФ заявили, что потеря Авдеевки Украиной усилит разочарование стран Запада, поскольку они не любят вкладываться в проигрышные проекты.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки.

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