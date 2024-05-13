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«Нашли с подбитым лицом»: Пашу Техника избили неизвестные

Экс-супруга Паши Техника Карицкая заявила, что рэпера избили и ограбили

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Экс-супруга рэпера Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) рассказала, что музыканта избили и ограбили. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Прилетает новость. Пашу где-то нашли на районе, с подбитым лицом, украдена куртка (снята с него), редкая модель стоимостью 500 тысяч рублей, и телефон украден», — написала она.

Карицкая выразила уверенность, что ворам трудно будет продать редкую куртку, а также опубликовала снимок предполагаемых злоумышленников — парня и девушки, которые ранее фотографировались с Техником, а после «под руки привели Пашу домой без куртки, телефона и ключей от квартиры».

После молодой человек заявил, что Техник дал ему куртку поносить и предложил забрать вещь.

«Многие знакомые часто пользуются невменяемым состоянием Паши, забирают шмотки и так далее», — пишет Карицкая.

Супруги развелись в мае 2023 года. У них растет сын.

Накануне рэперша Hofmannita опубликовала снимок с Техником из рехаба.

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