В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ночью 13 мая после объявления ракетной опасности в Белгороде раздались еще два взрыва.

Накануне подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Также в Белгороде волонтеры разбили лагерь возле дома, жильцы которого пострадали от обстрела ВСУ. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.