На Украине заявили о деградации государства на фоне успехов ВС РФ под Харьковом

Успехи Вооруженных сил России в Харьковской области говорят о деградации украинских государственных институтов, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий возмутился отсутствием бетонных укреплений и минных полей на пути российской армии и заявил, что глава минобороны Украины Рустем Умеров «не смог покопать лопатой и экскаватором», чтобы не потерять город.

«Все это выглядит как абсолютная деградация государственных институтов», — пишет Гончаренко.

Депутат добавил, что в скором времени ВС РФ подвезут ствольную артиллерию и начнут с помощью нее наносить удары по объектам в Харькове.

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее Зеленский попросил украинцев не паниковать из-за Харькова.