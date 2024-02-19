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Лавров заявил, что США уступают ЕС первенство в русофобской кампании

Лавров: США уступают Евросоюзу первенство в русофобской кампании

Власти США уступают политикам Евросоюза первенство в русофобских нападках. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает ТАСС.

»<…> Соединенные Штаты уступают Евросоюзу первенство в этой русофобской кампании», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что история расставит все по своим местам. Он призвал жителей стран, которые входят в ЕС, делать выводы из того, кого они «привели к власти».

Так Лавров прокомментировал подготовку Евросоюзом очередного пакета санкций против России.

15 февраля сообщалось, что ЕС и США обсудили в Брюсселе «жесткие» санкции против РФ, которые планируется приурочить к годовщине начала спецоперации на Украине. В Евросоюзе решили назвать режим рестрикций в честь Алексея Навального.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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