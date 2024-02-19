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В МИД РФ раскрыли, чем обернется потеря Авдеевки для Украины

Посол Мирошник: потеря Украиной Авдеевки усилит разочарование стран Запада

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что потеря Авдеевки Украиной усилит разочарование стран Запада, поскольку они не любят вкладываться в проигрышные проекты. Такую точку зрения он высказал в эфире радио Sputnik.

«Потеря Киевом Авдеевки усиливает разочарование Запада. Запад не любит поддерживать проигрышные проекты», — сказал Мирошник.

Он напомнил, что на фоне ухода ВСУ из города в Соединенных Штатах продолжаются торги между республиканцами и демократами по поводу оказания военной помощи Украине, а также «попытки Зеленского выпросить очередные транши» на Мюнхенской конференции по безопасности.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев.

Также 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее американский аналитик заявил о грядущем провале ВСУ.

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