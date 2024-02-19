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Эксперты спрогнозировали дату новой попытки контрнаступления ВСУ

Военкор Борзенко: ВСУ предпримут новую попытку контрнаступления в конце марта

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять новую попытку контрнаступления в конце марта – начале апреля, считает замглавреда «Литературной России», военный журналист Алексей Борзенко. Речь идет не о потерянной Украиной Авдеевке, а о возможных порывах по всей линии боестолкновения, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Борзенко напомнил, что слухи о возможном наступлении были еще в декабре, однако, по его мнению, активные действия не начнутся раньше середины весны.

«У нас сейчас давление на ВСУ идет практически на всех участках, а прикрывает это все линия обороны, в которую и упиралось прошлогоднее контрнаступление. Я почему-то думаю, что это будет не в ближайшие пару недель, а в конце марта-апреле», — предположил журналист.

Он добавил, что у российских военных уйдет порядка двух недель на зачистку города. Также достаточно много времени уйдет на разминирование Авдеевки – так как город был с 2014 года опорным пунктом Киева, система укреплений там «очень серьезная». Позднее можно будет оценить степень разрушения города, считает Борзенко. Главным преимуществом взятия Авдеевки он назвал сокращение минимум на 70-80% артиллерийских обстрелов Донецка.

Напомним, сегодня утром Минобороны сообщило, что саперы приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, перешедшей под контроль ВС РФ 17 февраля. Также в военном ведомстве заявили о полном освобождении коксохимического завода в городе.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказал о сдавшихся в плен в Авдеевке украинских военных.

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