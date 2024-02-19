Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ обвинили бюро ОБСЕ в русофобии из-за игнорирования президентских выборов

МИД: бюро ОБСЕ отказалось от приглашения на выборы, доказав непрофессионализм

close
100%
Таисия Воронцова/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось от приезда на президентские выборы в Россию в качестве наблюдателей, подтвердив непрофессионализм и русофобскую позицию. Его слова передает ТАСС.

«Многие задают вопросы в отношении приглашения БДИПЧ ОБСЕ на выборы. Они сами отказались от приезда, подтвердив тем, что это непрофессиональная, концептуально слабая организация и структура, которая занимает откровенно русофобскую позицию», — заявил Аскальдович.

Он подчеркнул, что России «такие наблюдатели, такая организация» не нужны. Посол отметил, что «мы справимся и без них».

Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что около тысячи наблюдателей из зарубежных страны приедет на выборы президента РФ от разных международных структур.

До этого сообщалось, что на государственных телеканалах и радиостанциях начнет предоставляться бесплатное эфирное время кандидатам в президенты России.

Ранее Кирби попросил Путина «держаться подальше от американских выборов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами