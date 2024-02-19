В МИД РФ обвинили бюро ОБСЕ в русофобии из-за игнорирования президентских выборов

Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось от приезда на президентские выборы в Россию в качестве наблюдателей, подтвердив непрофессионализм и русофобскую позицию. Его слова передает ТАСС.

«Многие задают вопросы в отношении приглашения БДИПЧ ОБСЕ на выборы. Они сами отказались от приезда, подтвердив тем, что это непрофессиональная, концептуально слабая организация и структура, которая занимает откровенно русофобскую позицию», — заявил Аскальдович.

Он подчеркнул, что России «такие наблюдатели, такая организация» не нужны. Посол отметил, что «мы справимся и без них».

Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что около тысячи наблюдателей из зарубежных страны приедет на выборы президента РФ от разных международных структур.

До этого сообщалось, что на государственных телеканалах и радиостанциях начнет предоставляться бесплатное эфирное время кандидатам в президенты России.

Ранее Кирби попросил Путина «держаться подальше от американских выборов».