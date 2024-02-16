Кирби попросил Путина «держаться подальше от американских выборов»

После заявления президента Владимира Путина о том, что России предпочтительнее видеть Джо Байдена на посту президента США, Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США, призвал Москву не вмешиваться в выборы американцев. Об этом пишет РБК.

Кирби подчеркнул, что текущая администрация активно противодействует влиянию России в мире и на Украине, поэтому Путину лучше держаться подальше от выборов в США.

В ответ на вопрос о предпочтениях России между Байденом и Трампом Путин отдал предпочтение первому, назвав его опытным и прогнозируемым политиком. Однако он подчеркнул готовность работать с любым лидером, которого выберет американский народ.

Дональд Трамп рассмотрел заявление Путина как комплимент и уверен, что при его президентстве Россия получит все, что пожелает, включая Украину. Трамп также планирует провести саммит с участием Путина и Зеленского, где может пересмотреть военную поддержку Украине и угрожать Москве увеличением поставок.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.