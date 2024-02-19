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Лавров прибыл на Кубу в рамках латиноамериканского турне

Лавров прибыл с визитом на Кубу, где встретится с президентом Диас-Канелем

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Кубу в рамках латиноамериканского турне, которое пройдет с 19 по 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

В Гаване Лавров встретится с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей. В ходе встречи представители РФ и Кубы рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, а также глобальную и региональную повестки дня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров на переговорах с руководством Кубы обсудит ключевые аспекты укрепления стратегического партнерства между Москвой и Гаваной, а также углубление политического диалога и наращивание связей в торгово-экономической, финансовой, научной, культурной, гуманитарной и других сферах.

20 февраля Лавров посетит Венесуэлу, где встретится с президентом республики Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригесом. Как сообщали в МИД РФ, состоится обмен мнениями по ключевым темам и вопросам взаимодействия двух стран.

Ранее на Кубе назвали визит Лаврова в Латинскую Америку головной болью для США.

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