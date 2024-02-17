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Надеждин подал новый иск из-за отказа в регистрации кандидатом

Надеждин подал иск в ВС из-за отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты

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Максим Блинов/РИА Новости

Борис Надеждин, выдвинутый партией «Гражданская инициатива» на выборах президента, подал в Верховный суд (ВС) новый иск после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась зарегистрировать его кандидатом. Об этом сообщает ТАСС.

Юристы штаба подали иск в ВС 16 февраля, рассказали агентству в пресс-службе Надеждина. Там добавили, что суд «уже назначил заседание на 21 февраля».

15 февраля сообщалось, что Верховный суд отклонил два других иска Надеждина. И первый, и второй иски оспаривали требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента РФ.

В связи с решением ВС Надеждин заявил, что собирается обратиться в Конституционный суд.

8 февраля ЦИК не допустил Надеждина к участию в выборах президента по причине высокого процента брака в собранных им подписях избирателей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее глава ЦИК заявила, что Надеждина поддерживают СМИ с «пещерным правовым сознанием».

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