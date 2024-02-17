Ахмату Кадырову вручили орден и назначили на новую должность

Старшего сына главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова назначили на должность регионального министра по делам молодежи. Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

«Поздравляю… министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова!» — написал он.

По его словам, он с удовольствием вручил Ахмату Кадырову высшую награду Чеченской Республики.

Ранее Ахмат Кадыров занимал должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике.

До этого сообщалось, что 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам обратился к бойцам курируемого им батальона имени Байсангура Беноевского. Кадыров заявил, что батальон успешно прошел подготовку, получил амуницию и технику, поэтому готов участвовать в боевых действиях. Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Байсангура Беноевского в декабре 2023 года.

Ранее боец UFC Чимаев обратился к Адаму Кадырову.