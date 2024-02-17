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В Госдуме прокомментировали отход ВСУ из Авдеевки

Депутат Госдумы Чепа: потеря Авдеевки станет для Украины моральным поражением

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Отход частей ВСУ из Авдеевки можно рассматривать как моральное поражение для Киева. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает Lenta.ru.

По словам Чепы, переход Авдеевки под контроль Вооруженных сил России вряд ли станет переломным моментом конфликта. Однако этот город — «знаковое место», где на протяжении многих лет создавался эшелонированный укрепрайон ВСУ с использованием многих сил и резервов.

«Потеря этого места для них будет определенным моральным поражением», — резюмировал депутат.

17 февраля Главком ВСУ Александр Сырский приказал подразделениям украинской армии выйти из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона.

В тот же день командующий группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что подразделения украинской армии уже отступили из Авдеевки, разместившись на запасных позициях.

Ранее в Авдеевке установили российский флаг.

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