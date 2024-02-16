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Медведчук раскрыл причину увольнения Залужного

Медведчук: отставка Залужного связана с желанием «отстранить его от кормушки»

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Gleb Garanich/AP

Украинский оппозиционер, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного могла быть связана с коррупционным фактором. Такую точку зрения он выразил в колонке на платформе «Смотрим».

Он назвал три версии возможной причины отставки Залужного: политическую, военную, и коррупционную. С его точки зрения, определяющим стал «скрытый от всех коррупционный фактор, на который следует более всех обратить внимание».

«В пользу коррупционной версии говорит то, что уволили не одного Залужного, а всех его людей, что с военной точки зрения имеет мало смысла. Зато с точки зрения коррупционной схемы нельзя оставлять на «вкусных» должностях чужаков», — написал политик.

По его словам, Залужного «просто отстегнули от кормушки».

Он привел в пример информацию из западных СМИ об отказе Залужного в предоставлении Владимиру Зеленскому военного плана на 2024 год, а также попытки экс-главкома напрямую договориться с западными союзниками о поставках вооружений.

«Вот оно, на святое позарился, пытался припасть к поставкам, хотел свои схемы. Если быть кратким, не поделили «корыто», — констатировал Медведчук.

До этого рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с декабря снизился на 13% на фоне отставки экс-главкому ВСУ Валерия Залужного.

Ранее политолог предупредил, что Зеленский может не остановиться на отставке Залужного.

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