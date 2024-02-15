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Политолог предупредил, что Зеленский может не остановиться на отставке Залужного

Политолог Михайлов: Залужный стал так популярен, что от него хотят избавиться

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Reuters

На фоне заявлений украинцев, что при возможности они на президентских выборах отдали бы свои голоса отставному главкому ВСУ Валерию Залужному, действующего лидера Владимира Зеленского его популярность все еще беспокоит, считает политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. В беседе с телеканалом «360» он предположил, что отставкой главкома его конфликт с Зеленским не завершится.

Сообщалось, что, по данным украинской организации «Передовые правовые инициативы», за Залужного на выборах проголосовали бы 38,16% украинцев, а за Зеленского – 16,17%. Михайлов в таких результатах опроса не увидел ничего странного.

«Украинцы действительно уже ненавидят Зеленского и всех остальных. Залужный для них был олицетворением возможных перемен в случае, если бы пришел на место Зеленского, — считает политолог. — А последний это понимал прекрасно и предпринял максимум усилий для того, чтобы убрать Залужного».

В рядах военных Залужный пользуется уважением, так как не следовал указам Зеленского о бессмысленных контрнаступательных действиях и стремился сохранить солдат, добавил Михайлов. По его словам, именно с этого начался конфликт, в ходе которого главком обогнал всех нынешних политиков Украины по популярности у населения.

Такие данные политолог назвал тревожными для Зеленского, добавив, что он может не остановиться на отставке соперника.

Напомним, по еще одному опросу, проведенному в декабре, 36% избирателей заявили, что проголосовали бы за «Партию Залужного». Зеленский со своими сторонниками набрал 26,7% голосов.

Ранее стало известно, что на фоне отставки главкома ВСУ рейтинг Зеленского резко снизился.

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