ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на ж/д в Нижегородской области

Двух жителей Нижегородской области задержали по подозрению в подготовке диверсий на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По информации агентства, граждане действовали по заданию украинских спецслужб. За реализацию плана, который включал в себя поджог железнодорожных объектов на территории Нижегородской области, им обещали денежное вознаграждение.

«В ходе подготовки к совершению преступления обвиняемые проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры, а также приобрели и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства», — уточнили представители ФСБ РФ.

Они добавили, что во время обысков сотрудники службы изъяли у злоумышленников упомянутое оборудование.

При этом журналистам было предоставлено видео с показаниями одного из задержанных граждан. Мужчина рассказал, что они вместе с другом искали работу и в какой-то момент начали получать сообщения от неизвестного пользователя мессенджера Telegram.

Он предложил жителям РФ за деньги совершать поджоги на территории региона, пообещав прислать инструкцию для создания взрывчатых веществ. Предполагалось, что в будущем диверсанты будут заниматься более масштабными «проектами» в виде подрывов поездов и цистерн.

В ФСБ РФ подчеркнули, что в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты выясняют, были ли у обвиняемых соучастники.

Ранее жителя Новосибирска приговорили к 12 годам лишения свободы на попытку подорвать железнодорожные пути.