Китай, Япония и Южная Корея проведут саммит впервые за четыре года

Китай, Япония и Южная Корея проведут трехсторонний саммит в Сеуле впервые за четыре года, что позволит странам урегулировать свои отношения на фоне возросшей напряженности между Вашингтоном и Пекином. Об этом пишет Bloomberg.

Премьер-министр Китая Ли Цян, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ель примут участие в мероприятии в воскресенье и понедельник, отмечается в материале.

Как следует из текста, трехсторонние саммиты были приостановлены с 2019 года из-за пандемии и недовольства Китая из-за сближения Японии и Южной Кореи с Вашингтоном в последние годы.

«США и два их ключевых союзника в Азии подняли свое сотрудничество в области безопасности до одного из самых высоких уровней за последние десятилетия, в основном из-за опасений по поводу поведения Северной Кореи и того, что Китай становится более напористым в военном отношении», — отмечается в материале.

До этого глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин настроен на развитие здоровых и стабильных отношений с Южной Кореей, несмотря на ряд сложностей в двусторонних отношениях.

Ранее в Японии раскрыли, почему отношения с РФ стали для Китая козырем.