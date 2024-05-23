В Екатеринбурге тренера по плаванию обвинили в домогательствах школьницы

В Свердловской области тренер по плаванию задержан за домогательства в отношении ребенка. Об этом сообщает kp.ru.

О домогательствах тренера по плаванию рассказала 14-летняя школьница, по словам девочки, наставник приставал к ней с 2021 года. Тренер домогался ребенка после тренировок и во время поездок на соревнования в Серов, Уфу, Челябинск, Астрахань, Анапу, Саранск и Киргизию.

34-летнего мужчину задержали и заключили под стражу, следователи планируют опросить других учениц мужчины. Возбуждено уголовное дело о развратных действиях. Бывшая жена подозреваемого встала на его защиту, женщина уверена, что девочка оговорила тренера.

В региональном СК расследование пока не прокомментировали.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае 76-летний тренер детского клуба признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних воспитанниц туристической секции. Во время турпоходов в 2010, 2021 и 2022 годах он домогался трех воспитанниц секции, самой младшей из них было восемь лет. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы

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Ранее инструктор по стрельбе домогался ученицы в тире.