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В МИД после атаки на Белгород призвали дать моральную оценку спонсорам ВСУ

Захарова призвала дать юридическую и моральную оценку спонсорам ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала дать юридическую и моральную оценку тем, кто финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ) в связи с очередной атакой на Белгород. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что все, кто переводил и переводит деньги на ВСУ и «остальную неонацистскую гниль», должны знать, на что конкретно идут эти средства.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали 19 местных жителей.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.

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