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В Москву приедет делегация «Исламского джихада»*

Делегация «Исламского джихада» посетит межпалестинскую встречу в Москве

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Shutterstock/Anas-Mohammed

Представители движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) прибудут на межпалестинскую встречу в Москве в конце февраля, российская сторона прислала соответствующее приглашение. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель движения в Ливане Мухаммад аль-Хадж Муса.

По его словам, «Исламский джихад» регулярно участвует в межпалестинских встречах с 2005 года, при этом результаты предыдущих встреч ни к чему не привели, а рекомендации по их итогам так и не были воплощены в жизнь.

Муса высказал мнение, что сейчас вокруг Палестины строятся заговоры, в отношении народа совершается геноцид.

«Поэтому важно установить единство палестинцев через диалог», — сказал представитель движения.

В начале февраля представитель движения «Исламский джихад» Исмаил Сандави заявлял, что палестинцы не примут предложение о перемирии с Израилем до тех пор, пока войска этой страны находятся в секторе Газа, и анклав не будет восстановлен.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию президента РФ Владимира Путина.

*   организация запрещена в России
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