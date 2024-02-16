В Совбезе РФ заявили, что Запад нацелился на Азербайджан и Армению

Запад стремится раскачать ситуацию на Южном Кавказе и помешать разрешению споров между Азербайджаном и Арменией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выступления в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по вопросам Афганистана, Об этом сообщает ТАСС.

«Видим также стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе, а также помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, что привело к обострению обстановки в данных регионах», — сказал Патрушев.

В начале этой недели Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле границы. Баку назвал применение силы со своей стороны «операцией возмездия» в ответ на атаку армянских Вооруженных сил 12 февраля, при которой был ранен азербайджанский пограничник — Ереван тогда пообещал провести расследование и наказать виновных.

15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал инцидент с перестрелкой на границе с Азербайджаном проявлением «деструктивной политики» Баку и обвинил соседнее государство в намерении развязать агрессию против республики.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией.