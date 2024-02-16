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МИД Эквадора направил в Россию делегацию обсуждать проблему бананов

Делегация из Эквадора прибудет в Россию обсуждать проблемы с бананами

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Делегация из Эквадора прибудет в Россию обсуждать проблемы, которые возникли вокруг экспорта бананов из латиноамериканской страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МИД Эквадора.

«В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть эту ситуацию, на которую было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами», — заявили в МИД Эквадора.

По словам представителей Россельхознадзора, проблема с эквадорскими бананами состоит в обнаруженной среди импортированных партий мухи-горбатки. Решение России приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию.

До этого стало известно, как ограничения на экспорт бананов в Россию сказались на эквадорских производителях.

Ранее стало известно, какая страна сможет заменить Эквадор в поставках бананов в РФ.

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