Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отказался прекращать уголовное дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа по выплате порноактрисе. Об этом сообщает The New York Times.

Как передает издание, судья планирует назначить дату суда на 25 марта. Отмечается, что Мерчан категорически отверг доводы адвокатов Трампа, которые высмеивали это дело против него как «беспорядочный пакет политически мотивированных обвинений».

4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам, арестовал его, но в тот же день снял арест. Политик в ходе судебного заседания отверг все выдвинутые против него обвинения по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, финансовые документы о которых он якобы подделал.

В августе бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о желании «правящего режима» подставить Дональда Трампа и любого, кто готов бросить ему вызов.

11 февраля в американском штате Южная Каролина в ходе предвыборного митинга своих сторонников Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обеспечению обороны. Кроме того, политик признался, что готов поощрять гипотетические атаки России на подобные государства.

Ранее Трамп предложил не помогать странам безвозмездно.